En octubre de 2023, Íñigo Quintero, un joven coruñés de 21 años, consiguió destronar a Taylor Swift y Bad Bunny en Spotify. Fue el primer español en alcanzar el número uno mundial de Spotify con una canción. Sin embargo, el éxito se fabrica un año antes de popularizarse, lejos de los grandes estudios de música, cuando Íñigo es alumno de Psicología y Magisterio y reside en un colegio mayor, que uno de sus residentes indica que "es del Opus Dei".

Tras componer la canción, el artista, que acabó confesando que es un tema dedicado a Dios, comienza haciendo pequeñas actuaciones en el ámbito universitario. Es un canal de Youtube el que consigue que la canción salga del entorno estudiantil. En ese momento, el audio tiene 22.000 reproducciones: "En una plataforma católica que se llama 'Diez minutos con Jesús', el sacerdote que lleva esa aplicación elige la canción de Íñigo Quintero para que sea el hilo conductor de la meditación", indica José Beltrán, director de 'Vida Nueva'.

Con un distribuidor, el joven de 22 años comienza a aparecer en infinidad de listas de Spotify, aunque el gran salto lo da en las redes durante el verano de 2023, después de que María Pombo, con más de tres millones de seguidores en Instagram, incluye su canción en sus stories. Así, en octubre, nadie habla de otra cosa en la industria de la música, y seis meses después, el joven universitario reaparece con nuevas canciones.

Varios medios esperan para hablar con el artista coruñés y preguntarle cómo lleva tener más de 600 millones de reproducciones de 'Si no estás': "Poco a poco; al final una carrera no se construye por una canción", expresa el joven, a lo que añade: "Estoy intentando hacer canciones como siempre he hecho, y a ver si gustan".

A la pregunta de si va a seguir con las mismas estrategias de marketing, Quintero responde: "¿Qué estrategias son esas? A mí se me da muy mal eso de las redes sociales y las plataformas, la verdad". "No es una estrategia, sino que es como yo soy", expresa el artista, cuyo caso es uno entre un millón.