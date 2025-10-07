Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

Un ingeniero con 14 años de experiencia inspeccionando ferias: "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento"

El ingeniero técnico Israel, encargado de inspeccionar numerosas ferias en Madrid, muestra a Equipo de Investigación cómo realiza su trabajo. Afirma que, aunque los feriantes lo contratan directamente, nunca ha recibido presiones.

Equipo de Investigación entrevista a Israel, ingeniero técnico que revisa buena parte de las ferias de Madrid. En este vídeo vemos una de estas inspecciones y asegura que, a pesar de que le contratan los propios feriantes, nunca ha recibido presiones.

Antes de que una feria abra sus puertas al público, cada atracción debe superar una inspección técnica. Además, los organizadores están obligados a presentar un proyecto completo y un seguro de responsabilidad civil de, al menos, 300.000 euros.

El programa Equipo de Investigación acompañó a Israel, un ingeniero con más de 14 años de experiencia que revisa más de un centenar de ferias al año, durante una de sus jornadas de trabajo. En apenas tres minutos inspeccionó la atracción más grande del recinto. En otra revisión, advirtió que una atracción debía estar vallada; el feriante colocó una simple cinta a modo de señalización, aunque un niño podría pasar fácilmente por debajo.

Israel es el encargado de revisar buena parte de las ferias de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, valoró positivamente la inspección, en la que solo detectó incidencias menores, como el cambio de posición de un grupo electrógeno. Explica que dedica entre 10 y 15 minutos a cada atracción y que la mayor parte del trabajo consiste en "comprobaciones visuales", ya que "las mediciones se hicieron el día anterior".

Los feriantes son quienes contratan directamente a los ingenieros que deben autorizar el funcionamiento de las atracciones. Israel prefiere no revelar cuánto cobra por cada revisión, pero asegura que en sus 14 años de carrera apenas ha encontrado casos en los que una atracción no pudiera ponerse en marcha. "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento", afirma.

También insiste en que nunca ha recibido presiones por parte de los feriantes para obtener un trato de favor.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La ley de la feria' en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Dos años de un genocidio televisado en Gaza: la masacre de Hamás que Israel usó para borrar del mapa a Palestina
  2. Los 27 activistas detenidos por Israel llegan a España: "Estamos muy preocupados por nuestra compañera que sigue detenida"
  3. Un nuevo vídeo del CECOPI demuestra que Pradas conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro
  4. La asociación Amama asegura que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
  5. La Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyen
  6. Milei, un presidente en horas bajas convertido a cantante de karaoke, reúne a sus fieles para salvar su campaña