Un ingeniero con 14 años de experiencia inspeccionando ferias: "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento"

El ingeniero técnico Israel, encargado de inspeccionar numerosas ferias en Madrid, muestra a Equipo de Investigación cómo realiza su trabajo. Afirma que, aunque los feriantes lo contratan directamente, nunca ha recibido presiones.

Antes de que una feria abra sus puertas al público, cada atracción debe superar una inspección técnica. Además, los organizadores están obligados a presentar un proyecto completo y un seguro de responsabilidad civil de, al menos, 300.000 euros.

El programa Equipo de Investigación acompañó a Israel, un ingeniero con más de 14 años de experiencia que revisa más de un centenar de ferias al año, durante una de sus jornadas de trabajo. En apenas tres minutos inspeccionó la atracción más grande del recinto. En otra revisión, advirtió que una atracción debía estar vallada; el feriante colocó una simple cinta a modo de señalización, aunque un niño podría pasar fácilmente por debajo.

Israel es el encargado de revisar buena parte de las ferias de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, valoró positivamente la inspección, en la que solo detectó incidencias menores, como el cambio de posición de un grupo electrógeno. Explica que dedica entre 10 y 15 minutos a cada atracción y que la mayor parte del trabajo consiste en "comprobaciones visuales", ya que "las mediciones se hicieron el día anterior".

Los feriantes son quienes contratan directamente a los ingenieros que deben autorizar el funcionamiento de las atracciones. Israel prefiere no revelar cuánto cobra por cada revisión, pero asegura que en sus 14 años de carrera apenas ha encontrado casos en los que una atracción no pudiera ponerse en marcha. "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento", afirma.

También insiste en que nunca ha recibido presiones por parte de los feriantes para obtener un trato de favor.

