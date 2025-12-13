La ingeniería de precios de un supermercado: "Si hay algo que no me estás comprando, me lo estás cantando y entonces yo te puedo atacar a nivel oferta"

El director de una pequeña cadena de distribución de alimentos explica a Equipo de Investigación cómo "ataca" con ofertas a los consumidores para atraerlos a aquellos productos que menos compran en sus locales.

El director general de una pequeña cadena de supermercados detalla a Equipo de Investigación cómo se diseña su política de precios. Explica que, gracias a un aumento del 10% en las ventas fidelizadas, pueden detectar con precisión qué productos dejan de comprar sus clientes habituales: "Si tú hay algo que no me estás comprando, me lo estás cantando y entonces yo te puedo atacar a nivel oferta", resume.

A partir de esos datos, decide dónde aplicar descuentos agresivos: "Oye, ¿tú no me compras fruta?, pues ponemos la fruta con descuentos a cuchillo", relata el empresario.

La compañía ha optado además por una medida poco habitual: congelar los precios. Ante notario, se ha comprometido a mantener sin cambios, hasta el 30 de junio de 2023, el coste de 137 productos considerados básicos. La cadena asumirá cualquier incremento y no lo repercutirá en el cliente. Para lograrlo, han conseguido acuerdos específicos con 40 de los 4.000 proveedores que abastecen sus tiendas.

