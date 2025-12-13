Equipo de Investigación rastrea la expansión de la plaga de chinches en Francia y España

Apenas se ven, pero han logrado poner contra las cuerdas a un país entero. Equipo de Investigación en el reportaje 'La Plaga' emitido en 2023 que analiza cómo las chinches han pasado a convertirse en una alerta nacional en Francia.

Durante décadas, las chinches dejaron de ser una preocupación en España. Su presencia era prácticamente residual. Pero el panorama ha cambiado: ¿cómo han logrado volver y extenderse hasta convertirse en un problema creciente? Equipo de Investigación estrena ‘La plaga’, un reportaje que analiza cómo este insecto ha pasado de ser una molestia anecdótica a una alerta nacional en Francia que ya se ha extendido a nuestro país.

Seis comunidades autónomas registran incidencias y la última en sumarse ha sido Galicia, donde el avance de las chinches amenaza incluso la economía local: varios albergues del Camino de Santiago han tenido que cerrar. ¿Qué impacto económico puede generar una infestación?

Las empresas de control de plagas hablan de un aumento del 70% y advierten de la dificultad para erradicarlas. ¿Es realmente tan complicado acabar con ellas?

Y no es la única amenaza que avanza: mientras las chinches se multiplican, jabalíes y palomas también están provocando estragos en distintos puntos del país.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

