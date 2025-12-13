Los malabarismos de un padre para alimentar a su familia numerosa: "Compro en ocho sitios distintos"

Ahora

Alfredo, padre de tres hijos, ha tenido que reinventar su manera de llenar la despensa. Antes hacía toda la compra en un hipermercado; ahora recorre hasta ocho tiendas distintas para intentar ahorrar lo imprescindible, según cuenta en Equipo de Investigación.

La escalada de precios ha obligado a Alfredo, padre de tres hijos, a reinventar por completo su forma de hacer la compra. En Equipo de Investigación explica que, si antes resolvía todo en un único hipermercado, ahora recorre hasta ocho tiendas distintas para lograr ahorrar "lo máximo posible".

"En un supermercado compro lácteos que están cerca de la fecha de consumo y salen mucho más baratos", cuenta. El presupuesto familiar destinado a alimentación ronda los 650 euros mensuales y, reconoce, no pueden estirarlo más. "O te buscas la vida yendo a un montón de sitios, o renuncias incluso a tomar un simple vermú", lamenta.

El ajuste ha sido tan drástico que han dejado de consumir ciertos productos: "Compramos mucha menos fruta y menos carne, y estuvimos meses sin comprar pescado porque está insufrible". La verdura, ahora, la adquieren congelada porque resulta más económica.

El aceite de oliva fue otra de las renuncias inmediatas: "Cuando pegó el subidón lo dejamos de comprar del tirón. Ahí no hubo tu tía: de girasol o ninguno".

