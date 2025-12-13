La alcaldesa de A Coruña cuestiona a la Xunta por la plaga de jabalíes: "¿Qué hago, los empadrono?"

La Xunta ha autorizado a los Ayuntamientos a usar jaulas para capturar jabalíes ante su creciente presencia en zonas urbanas, pero la medida genera rechazo en A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, cuestiona su eficacia y muestra su desacuerdo.

La presencia cada vez más habitual de jabalíes en zonas urbanas ha llevado a la Xunta de Galicia a autorizar a los Ayuntamientos el uso de jaulas para capturarlos. Pero la medida ha generado rechazo en A Coruña. Su alcaldesa, Inés Rey, ha expresado públicamente su desacuerdo y ha cuestionado la eficacia de esta solución.

"La solución no puede ser que a mí me den unas jaulas y yo las ponga por la ciudad a ver si el jabalí entra, que el jabalí tonto no es, a la jaula directo no va (...). No los puede cazar, ni los puede disparar, ni los puede llevar a otro ayuntamiento, ¿qué hago, los empadrono?", planteó en una intervención radiofónica.

En su conversación con Equipo de Investigación insiste en la misma idea: "El sistema es un poquito más complicado que coger una jaula y decirle al jabalí que entre", sostiene. La regidora recuerda que "la responsabilidad última y la primera es de la Administración autonómica, que es quien tiene la competencia en el control de las especies cinegéticas salvajes y de la fauna".

"No puedo ponerme a disparar en el medio de la calle para terminar con este problema. Entonces, ¿qué hago yo como alcaldesa?", se pregunta Rey, que exige a la Xunta una respuesta más eficaz ante el avance de los animales hacia el casco urbano.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.