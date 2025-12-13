Ahora

De derrochar 700.000 euros en casinos a repartir comida en Colombia: la doble vida de Charly tras su fuga

Charly se ocultó en Colombia, en una sencilla vivienda ubicada en un humilde barrio, donde intenta pasar desapercibido para los agentes comenzando a trabajar como repartidor y cambiando su aspecto físico.

Carlos García Roldán, conocido como Charly, es el presunto estafador inmobiliario que vendió en Mallorca más de 30 promociones de viviendas que, según la investigación, nunca existieron. Durante meses mantuvo una relación con Brilli Vanesa, con quien —según la Guardia Civil— llevaba un "modo de vida de alto nivel": hoteles exclusivos, restaurantes caros y clubes distinguidos.

"Brilli Vanesa es quien nos facilita el punto exacto donde se encuentra Carlos García Roldán, indicándonos que se fugó a mediados de abril", explican los agentes. Según la investigación, huyó a Colombia al sentir que las víctimas "se le echaban encima".

La Guardia Civil emitió entonces una orden de detención internacional. Charly se ocultó en una vivienda modesta de un barrio humilde, cambió drásticamente su aspecto —pelo cortado y teñido, barba de varios días— y comenzó a trabajar como repartidor para pasar desapercibido.

