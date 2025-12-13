Por qué ChatGPT no puede adivinar el Gordo de la Lotería de Navidad, explicado por dos matemáticos

Desde hace unos años, la inteligencia artificial se ha adentrado también en el mundo de la Lotería de Navidad, pero lo cierto es que no ha conseguido nada. Ahora, un matemático nos explica por qué ChatGPT no puede adivinar el Gordo.

En 2023, a alguien se le ocurrió preguntar a ChatGPT qué número ganaría el Gordo de la Lotería de Navidad. Su respuesta ahora quizás nos sorprenda: alegremente, anunció los números 03695 y 02695 como los más probables, en base a un supuesto análisis estadístico realizado en cuestión de segundos. Nos fiamos de las inteligencias artificiales porque hacen mucho más rápido tareas que podemos hacer los humanos... pero a veces se nos olvida que no son humanos.

Aquel año, los números elegidos por ChatGPT se agotaron. Si hoy vuelves a preguntarle a la misma IA qué número se llevará el Gordo, su respuesta será muy diferente a la que daba hace un par de años: "No hay manera científica o fiable de predecir el número ganador antes del sorteo". Esto está claro. ¿Pero sabes por qué no puede hacerlo?

Equipo de Investigación habló ese mismo año con el matemático y doctor en Estadística Javier Álvarez Liébana para entender lo que hacía la IA. "Lo que ha hecho es un análisis estadístico de los números premiados", es decir, ha recopilado cuáles han sido los números que se han llevado el Gordo a lo largo de los más de 200 años de historia del sorteo. Y, con estos números, "ha razonado de manera errónea que, como estos han salido poco en el pasado, puede ser más probable que salgan en el futuro". Puede parecer una afirmación veraz, pero lo cierto es que es una falacia. ¿Qué fiabilidad tiene este análisis estadístico? Álvarez Liébana lo tiene claro: "Fiabilidad... ninguna".

Pero no es el único matemático al que acudió laSexta para desmontar estas afirmaciones. Santiago García Cremades, matemático y profesor universitario, aclaró entonces en Más Vale Tarde que si bien la IA es muy útil "para hacer cosas basadas en la experiencia", hay que recordar que la Lotería de Navidad no lo está. "Ha sido un cuñao'", dijo, bromeando. "Aquí no importa la memoria. Las bolas son reseteadas cada año y lo que ha ocurrido anteriormente se puede estudiar como curiosidad, pero no sirve para nada".

