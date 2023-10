"En el vídeo se ve cómo estoy mareada, sobre todo cuando salimos. Se aprecia que me tiene agarrada porque yo no podía andar", explica en Equipo de Investigación Beatriz, una de las víctimas de Natalia Torices, alias 'la Reina de la Burundanga'. En las imágenes se aprecia cómo acceden las dos al cajero.

"Hasta que dejé de sentir las piernas no le di importancia, pero luego vi que algo grave me estaba pasando", recuerda Beatriz. "Al día siguiente me desperté en la UCI, aparecieron dos policías y me contaron todo lo que había pasado, me dijeron que había sido ella. Fue un momento duro", expresa la víctima, como puede observarse en el vídeo superior.

La joven revela que había quedado con Natalia para darle la invitación de su boda. Ambas se conocían desde su infancia, según apuntó Beatriz: "Nos conocíamos desde que éramos pequeñas, estudiamos en el mismo colegio y siempre habíamos jugado al fútbol juntas. Tan solo una hora después de tomar un vino con Natalia, Beatriz ingresó en el hospital en estado grave. El análisis de sustancias toxicológicas confirmó que ha ingerido burundanga.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2023, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.