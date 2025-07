El impactante testimonio de la primera víctima de la 'Reina de la Burundanga': "Cuando montamos en el coche, perdí el conocimiento..."

Equipo de Invesigación se desplazó en 2023 a Valduvieco, un pueblo de León, para hablar con Atanasio Aláez, quien fue la primera víctima de Natalia Torices, conocida como la 'Reina de la Burundanga'. El hombre contó que Torices se había criado con él, y que había trabajado con su padre.

Así, contó cómo se convirtió en su primera víctima: "Me dijo que si la acompañaba a comprar un coche y accedí; me dijo que tomásemos un café, y cuando me monté en el coche después, perdí el conocimiento". En ese momento, según contó Atanasio, la 'Reina de la Burundanga' dejó al hombre en el pueblo y se fue.

"Me dejó con mi madre y cuando me di cuenta, ya estaba en el hospital. Me dijeron que había tenido un ictus, pero no era eso", recordó la víctima, a lo que añadió que la estafadora se llevó 20 euros que llevaba encima. "Pensaría llevarme al banco o yo que sé", expresó Atanasio.

Torices solo le robó 20 euros, pero la Guardia Civil cree que tal vez su intención era "probar el efecto que la sustancia podía hacer en alguna persona", ya que, según señaló Elisabel Sinde, capitana jefa de la Policía Judicial de la Guardia Civil, "ella estaba muy interesada en todo momento por el diagnóstico que le habían dado en el hospital".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.