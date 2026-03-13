El impactante testimonio de una persona que vio a Antonio Ruiz antes de desaparecer: "Decía que se encontraba mal y tenía ronchas por todo el cuerpo"

Equipo de Investigación habló en abril de 2024 con una persona que formaba parte del entorno más cercano a la familia de la pareja de Antonio, quien terminó convirtiéndose en una pieza clave de la investigación.

Un año antes de desaparecer, Antonio Ruiz comenzó a visitar al médico con frecuencia. En septiembre, fue dos días seguidos al ambulatorio y en noviembre fue ingresado en el Hospital de Granada por problemas en el aparato digestivo.

La criminóloga Iciar Iriondo señaló a Equipo de Investigación al respecto que llamaba "la atención una denuncia que interpuso Antonio a su pareja, que coincide con la fecha en la que el desaparecido empezó a acudir de manera reiterada al centro médico". "Nosotros intentamos conocer el contenido de esa denuncia, pero no se nos permitió a nivel judicial", subrayó-

A principios de 2016, el hombre acudió a urgencias. En concreto, entre enero y marzo tuvo hasta seis consultas con su médico de familia. En abril, la Casa Cueva fue escenario de una celebración familiar. Además de la pareja, estaban otros familiares y amigos y a todos les llamó la atención el estado de salud de Antonio.

Así, nos pusimos en contacto con una de las personas que estuvo presente en la celebración, quien formaba parte del entorno más cercano a la familia de la pareja de Antonio y terminó convirtiéndose en una pieza clave de la investigación. . "No quiero revelar mi identidad porque he tenido problemas con ellos y me he tenido que ir del pueblo por ellos y no quiero que me vinculen con ellos", expresó.

Precisamente, esa persona contó que la última vez que vio a Antonio "sería abril de 2016". "Fue en un cumpleaños. Él decía que se encontraba mal y tenía ronchas rojas por todo el cuerpo, por los brazos, por la cara y por todos lados. Fue a levantarse y no podía, entonces le dijeron que no se preocupase, que lo acostaban. Lo acostaron y ya no volví a ver más", relató a Equipo de Investigación, a lo que añadió: "Dijeron que había estado en el médico, que estaba con su medicación y que ya se le pasaría, que se había intoxicado".

Después del cumpleaños, Antonio volvió al centro de salud en mayo y junio. En menos de un año, recibió atención médica hasta en 15 ocasiones.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: La desaparición inquietante de Antonio' en atresplayer.com.