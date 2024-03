Natalia Torices, más conocida como la Reina de la Burundanga, conoció a través del fútbol a dos gemelas: de una de ellas se hizo amiga y con la otra acabó entablando una relación sentimental, lo que le permitió entrar "dentro de su familia" y ganarse la confianza de ellos, tal y como contó la abogada Inés Díez a este programa de Equipo de Investigación de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Una confianza que les hizo perder hasta 200.000 euros después de que Natalia fingiera un tumor después de que al padre de las gemelas le detectaran cáncer y decidiera ayudarla porque "el sufrimiento que estaba teniendo él no quería que lo tuviera esa niña".

Para hacer más real su relato, Natalia Torices enviaba fotos de sus tratamientos y les contaba qué tal estaba a través de mensajes: "Estoy mala de la quimio, me duele la tripa", aseguraba en uno de ellos, mientras que en otro afirmaba: "Hoy me darán la quimio, así que voy a estar como un mojón". Así, según el relato de la letrada, sus clientes llegaron a transferirle a Natalia más de 200.000 euros para costear el supuesto tratamiento.

Sin embargo, y como cuenta la abogada en este vídeo, sus clientes empezaron a sospechar porque la joven "no sufría ninguna de las consecuencias típicas de la quimioterapia": "No se encuentra cansada, no se le cae el pelo, al revés, acaba un tratamiento y ese mismo día se va a jugar un partido de fútbol", relató la abogada.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023, que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.