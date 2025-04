"Yo iba a puticlubs y a tomar copas con ellos", dice a Equipo de Investigación un "íntimo amigo" de 'El Piojo'

Cuando Jonathan Muñiz, conocido como 'El Piojo', y su hermano Miguel Ángel se fugan en diciembre de 2020 de la cárcel de Valdemoro, en Perales del Río, una barriada al sur de Madrid y muy cercana al poblado chabolista donde ambos se crían, los vecinos deciden guardar silencio porque allí se respeta al conocido alunicero. Todos menos uno.

Entonces, un vecino accede a hablar con Equipo de Investigación y no duda en alabar la figura del conocido ladrón. "Él era íntimo amigo mío. Tengo 72 años y ellos son unos críos, pero yo iba de puticlubs y me iba a tomar copas con ellos por ahí", cuenta, a lo que añade que "'El Piojo' era más majo que la hostia".

El hombre no duda en confesar a los periodistas que sintió "mucha alegría" cuando se enteró de que los hermanos se habían fugado de la prisión madrileña. "Yo ya sabía que esos de una manera o de otra tenían que salir y a alguien habrán untado, porque a mí no me jodas...", expresa.