El dueño de un supuesto bar ilegal en la Cañada Real confiesa: "Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones"

En la Cañada Real, la economía sumergida va mucho más allá de los alquileres ilegales. Chatarrerías, talleres y bares operan entre la precariedad y la alegalidad, como el de Juanjo Escribano, vecino que admite haber hecho los enganches de luz hace 30 años.

Los arrendamientos irregulares eran solo una mínima parte de la economía sumergida en la Cañada Real. Así lo comprobó el equipo de Equipo de Investigación al recorrer sus calles. "Aquí parece que hay una empresa, una chatarrería. Está lleno de lavadoras y frigoríficos", observaba la redactora mientras las cámaras mostraban la actividad de la zona.

En los 14 kilómetros de la Cañada Real se contabilizaban en 2021 —fecha de la grabación del reportaje— más de 200 negocios: chatarrerías, carpinterías, tiendas de ultramarinos, talleres de coches y hasta tres bares.

Uno de ellos pertenecía a Juanjo Escribano, vecino y empresario de la zona, que recibió al equipo del programa. "Aparte de vivir en la Cañada, ha montado su propio negocio", explicaba la periodista.

Sin embargo, él matizaba:"Esto podría ser un bar. Aquí podría tener una actividad económica, pero en este caso no la tengo", aseguraba, pese a tener detrás una barra con bebidas y barriles de cerveza. La única licencia que figuraba a su nombre era la de las máquinas tragaperras.

Juanjo reconocía dedicarse a otros oficios: "Tengo otros negocios: recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento, porque me están haciendo la vida imposible".

En el pasado, había sido investigado por regentar una explotación porcina, un club de alterne y hasta un vertedero. "Yo no considero nada ilegal. Contra mí hay muchas denuncias. Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones", defendía.

También admitía haber sido él quien, hace más de 30 años, realizó los enganches eléctricos para los vecinos, motivo por el que fue denunciado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

