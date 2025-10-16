Ahora

El testimonio de un ingeniero que inspecciona atracciones de feria: "Es muy raro que haya una que no se pueda poner en funcionamiento"

Equipo de Investigación habla con un ingeniero que lleva 14 años inspeccionando atracciones de feria. En el programa cuenta que los feriantes tienen "tiempo de sobra" para poder hacer las correcciones necesarias.

Un ingeniero con 14 años de experiencia inspeccionando ferias: "Es excepcional que una atracción no sea apta para funcionar"

Equipo de Investigación ha hablado con un ingeniero técnico que lleva 14 años inspeccionando atracciones de feria. Todas, antes de abrir al público, deben pasar una inspección. Cada recinto, además, debe presentar un proyecto y un seguro de 300.000 euros de responsabilidad civil.

En el vídeo se puede ver cómo este ingeniero dedica tres minutos a inspeccionar la atracción más grande que hay en la feria en la que se encuentra. En otra, el ingeniero da indicaciones de que la atracción debe estar vallada.

Tras revisarlas todas, confiesa que cree que lo tenían todo bien en general, explicando que solo ha encontrado incidencias menores como "algún cambio de posición de grupo electrógeno".

En esta revisión, destaca que ha dedicado entre 10 y 15 minutos a cada atracción, señalando que lo que se han hecho son "comprobaciones visuales" porque "las mediciones" las hicieron ayer.

A él le contratan los propios feriantes, aunque no ha querido desvelar cuánto dinero cobra. Lo que sí ha confesado es que es muy raro que "haya una atracción que no se pueda poner en funcionamiento".

