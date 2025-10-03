Hoy, en Equipo de Investigación, la caída de Simón Pérez y Silvia Charro: del éxito al linchamiento digital por un viral

A partir de las 22:30 en laSexta, Glòria Serra reconstruye la historia jamás contada del 'gurú de las hipotecas': testimonios de Simón Pérez y Silvia Charro, declaraciones de inversores y entrevistas con expertos en salud mental y derecho digital

Este viernes, a partir de las 22:30 horas en laSexta, el programa presentado por Gloria Serra ofrece la versión completa y desconocida de la caída de Simón Pérez y Silvia Charro.Lo que comenzó con un vídeo viral sobre hipotecas a tipo fijo en 2017 acabó convirtiéndose en uno de los linchamientos digitales más recordados de los últimos años.

Por primera vez, Equipo de Investigación reconstruye de principio a fin cómo un economista televisivo y una agente inmobiliaria pasaron del éxito a la ruina: de la burla inicial en foros y redes sociales al fracaso de su millonaria aventura empresarial en Macedonia, hasta terminar convertidos en protagonistas de un negocio oscuro, la humillación en directo.

El reportaje incluye testimonios de Simón Pérez y Silvia Charro, declaraciones de inversores, entrevistas con expertos en salud mental y derecho digital, y el relato del socio macedonio que rompe su silencio. Una investigación que plantea preguntas incómodas: ¿quién es responsable cuando la autodestrucción se convierte en entretenimiento?.

