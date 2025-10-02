Equipo de Investigación habla con Simón Pérez, el economista arruinado por un viral: "No puedo verlo, voy a fumar"

De economista de prestigio a protagonista de decenas de humillaciones a cambio de dinero. Este viernes, Equipo de Investigación en laSexta: la historia jamás contada de Simón Pérez.

Un vídeo de 8 minutos arruinó su carrera...Este viernes, en Equipo de Investigación, Glòria Serra y sus reporteros hablan con el economista Simón Pérez, en el reportaje 'La caída del gurú de las hipotecas'.

La grabación que dio a conocer a los economistas Simón Pérez y Silvia Charro bajo el título de '¿Por qué las hipotecas fijas son tan convenientes?' fue subida por Periodista Digital el 12 de diciembre de 2017 y, en poco tiempo, se convirtió en viral.

El vídeo centró buena parte de la atención de los internautas por cómo sus protagonistas hablaban de economía en un tono desenfadado.

Según declaró Charro a eldiario.es, ambos venían de una comida: "Nos llamaron para hacer un vídeo sobre hipotecas; pedí permiso a mis jefes y me dijeron que sí y se nos ocurrió, para reforzar la presentación de mi nueva empresa, aparentar que íbamos pasados para hacer una campaña de márketing más impactante". Poco después, los consultores fueron despedidos.

Este viernes, a partir de las 22:30 horas en laSexta: 'La caída del gurú de las hipotecas'.

