Un hostelero acumula hasta 5.000 euros en impagos por los 'simpas': "Cada semana hay dos o tres"

Los 'simpas' se han convertido en un problema recurrente para la hostelería. Emilio López, dueño de un local en Barcelona, denuncia que sufre dos o tres casos cada semana y acumula entre 4.000 y 5.000 euros en impagos.

Los 'simpas', una práctica que consiste en consumir en un establecimiento y marcharse sin pagar, provocan pérdidas económicas a numerosos negocios de hostelería. En el reportaje 'El país de los simpas', emitido por Equipo de Investigación, varios profesionales explican cómo sufren las consecuencias de estos comportamientos.

Durante su investigación, los reporteros se desplazan hasta Barcelona para hablar con hosteleros que denuncian la frecuencia con la que se producen estos episodios. Uno de ellos señala que quienes se marchan sin abonar la cuenta suelen aprovechar especialmente las terrazas para hacerlo.

El hostelero advierte, además, de que no existe un perfil concreto de quienes cometen estas acciones: pueden ser personas que aparentan tener una buena situación económica o que visten de manera elegante.

Emilio López, otro profesional del sector, muestra ante las cámaras varias facturas correspondientes a consumiciones que sus clientes dejaron sin pagar. Según explica, la situación se repite semana tras semana: "Cada semana siempre hay uno, o dos o tres".

La acumulación de estos impagos le ha generado pérdidas de entre 4.000 y 5.000 euros. Ante esta situación, López expresa su indignación por la falta de consecuencias que, a su juicio, afrontan los responsables: "Somos una vergüenza de país. ¿Por qué no van a por ellos y los detienen?".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.

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