Los vecinos del hombre acusado de protagonizar un multitudinario 'simpa': "No tenía muy buena fama"

El programa se desplaza hasta Milladoiro, a las afueras de Santiago, donde, según la dueña del restaurante, el sospechoso exhibía los vehículos de su negocio de compraventa de coches usados. Allí habla con los vecinos del hombre, que posteriormente fue condenado a pagar al local.

Equipo de Investigación repasó en 2023 el caso del bautizo celebrado en un restaurante de Teo (A Coruña), cuya factura quedó parcialmente sin pagar y dejó una deuda superior a los 5.000 euros. Los reporteros también acudieron a la localidad donde el protagonista regentaba un negocio de compraventa de coches de segunda mano para conocer qué opinaban de él sus vecinos.

La celebración reunió a cerca de 200 invitados, contó con barra libre de whisky y terminó con la marcha de los asistentes mientras se lanzaban fuegos artificiales. Según la propietaria del restaurante, el responsable abandonó el establecimiento sin abonar el importe pendiente. El caso llegó a los tribunales y el hombre fue condenado a pagar al negocio.

Para conocer más detalles sobre su entorno, el equipo del programa se desplazó hasta Milladoiro, a las afueras de Santiago de Compostela. Allí, según la dueña del restaurante, el hombre exponía los vehículos de su negocio de coches usados.

Al mostrar una fotografía del protagonista a los vecinos, algunos aseguraron reconocerlo. Uno de ellos recordó que tenía varios coches aparcados en una rotonda de la zona, aunque su reputación no parecía ser buena. "No tenía muy buena fama", comentó.

Otro vecino afirmó que circulaban comentarios sobre la fiabilidad de los vehículos que vendía, mientras que otro resumió su impresión sobre la familia con una expresión contundente: "Unos jetas".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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