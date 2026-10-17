Un bautizo con 200 invitados acaba en un 'simpa' de más de 5.000 euros: así escaparon sin pagar

200 invitados, fuegos artificiales, barra libre de whisky y una cuenta sin pagar. Así fue el bautizo que dejó boquiabierta a María Suárez, dueña de un restaurante en Teo (La Coruña), y que Equipo de Investigación destapó en 2022.

En 2022, Equipo de Investigación relató el caso de María Suárez, propietaria de un restaurante en Teo (A Coruña), que se quedó con una factura de más de 5.000 euros sin cobrar tras celebrar un bautizo con 200 invitados. Según su testimonio, los asistentes aprovecharon el espectáculo de fuegos artificiales para marcharse sin abonar la cuenta.

La celebración prometía ser por todo lo alto. El padre del niño entregó una fianza de 3.500 euros y se comprometió a pagar el resto al finalizar el evento. El menú incluía embutidos ibéricos, pescado, carne a la brasa y una tarta especial. Además, había una condición para las bebidas: "Había que poner una botella de whisky desde el principio en cada mesa. Si se acababa, otra más", recuerda la hostelera. Solo el consumo de alcohol superó los 4.000 euros.

La fiesta transcurrió con música en directo, barra libre y fuegos artificiales. También se siguió una tradición familiar en la que los invitados entregaban dinero al niño durante el corte de la tarta. María asegura que el padre contaba con esas aportaciones para afrontar el pago de la celebración.

Sin embargo, el momento de los fuegos artificiales terminó convirtiéndose en la oportunidad para marcharse sin pagar. "Con la excusa de los fuegos salieron todos y él salió corriendo. Cuando quise darme cuenta, ya estaban metidos en el coche", relata la propietaria, que sospecha que algunos invitados estaban compinchados.

María denunció lo ocurrido y consiguió una resolución judicial favorable. Según explica, el responsable fue condenado a pagar 24 mensualidades de 210,41 euros, pero únicamente abonó seis. También tuvo que hacerse cargo de las costas de su abogado.

"No se pueden hacer fiestas a todo trapo y luego cargarle el mochuelo a los demás, que vivimos de trabajar", lamenta la hostelera.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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