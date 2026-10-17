Un feriante responde a las críticas por sus precios y la calidad de la comida: "Las reseñas de Tripadvisor me han arruinado"

Un feriante de Mallorca responde a las quejas por los elevados precios y la calidad de su comida. Ante las críticas de los clientes, asegura que las reseñas negativas de Tripadvisor le arruinaron un negocio y cuestiona la fiabilidad de estas valoraciones.

Equipo de Investigación se desplaza hasta las Islas Baleares para localizar a uno de los feriantes señalados en redes sociales por los elevados precios de sus productos y las quejas sobre la calidad de la comida. El reportaje, emitido en 2023, recoge su versión ante las acusaciones de los clientes.

Las facturas elevadas en ferias y mercados generan numerosas quejas en redes sociales, tanto por el coste de los productos como por la calidad de la comida. Uno de los consumidores contactados por el programa aseguró que la experiencia había sido tan mala que ni siquiera llegó a cenar.

Para conocer la otra versión, el equipo viaja hasta Mallorca, donde el feriante tiene instalado un puesto en un mercado medieval. Una vecina de la localidad explica que los precios rondan entre los 15 y los 20 euros y asegura haber visto una botella de vino por 100 euros. "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella", comenta.

El responsable del puesto rechaza las críticas sobre los precios y las considera "inciertas". En su defensa, recuerda que anteriormente tenía otro negocio y asegura que las valoraciones negativas en Tripadvisor acabaron perjudicándole: "Me han arruinado".

Además, sostiene que algunas empresas se dedican a publicar reseñas positivas o negativas según les convenga. El feriante también cuestiona las quejas de los clientes y afirma: "Si no les cobrara, seguro que no ponían nada o críticas buenas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver los programas de Equipo de Investigación en atresplayer.

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