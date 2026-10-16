Bulos, deshumanización y dinero público: el negocio de las nuevas 'estrellas' de la ultraderecha en España

En los últimos años, Javier Negre, Alvise Pérez y Vito Quiles se han convertido en tres de los actores protagonistas de la extrema derecha en España.

En plena pandemia del Covid-19, Javier Negre lanzó el canal de YouTube Estado de Alarma, presentándose como un superhéroe que buscaba destapar la verdad y salvar a la derecha. Negre se destacó por su hostilidad hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, al que culpó de la crisis sanitaria, difundiendo bulos y desinformación. Junto a él, Luis Pérez, conocido como Alvise, surgió en la extrema derecha digital tras dejar Ciudadanos en 2019. Alvise promovió bulos, como el que acusaba a Salvador Illa de ocultar un contagio de Covid. Vito Quiles, colaborador de Negre, también se ha visto envuelto en varias polémicas, incluyendo la burla a una mujer discapacitada durante una manifestación. El fenómeno de estos agitadores ha contado con la colaboración del Partido Popular, que ha financiado a Negre en varias ocasiones.

Presentándose como un superhéroe que llega para destapar toda la verdad y salvar a la derecha. Así nació en plena pandemia del Covid-19 Estado de Alarma, el canal de YouTube de Javier Negre.

Durante sus primeros meses, Negre se convirtió en uno de los personajes públicos más hostiles hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, responsabilizándole directamente de las consecuencias de la crisis sanitaria y promoviendo infinidad de bulos y desinformación.

En ese contexto, y colaborando con Negre, también irrumpió en el mundo de la extrema derecha digital Luis Pérez, conocido popularmente como Alvise. Tras abandonar Ciudadanos por la debacle del partido naranja en 2019, pasó a difundir infinidad de bulos durante el confinamiento y los meses posteriores.

En ese contexto, Alvise difundió el bulo de que Salvador Illa había tenido Covid y lo había ocultado para poder acudir a un debate de cara a las elecciones catalanas de 2021. Sin embargo, el hospital al que mencionó Alvise negó haber hecho un test al ahora president de la Generalitat. Cinco años más tarde, la causa sigue abierta en el Tribunal Supremo.

Alvise también fue condenado a pagar 5.000 euros a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena por asegurar que tenía una ambulancia con un respirador propio en su chalet.

El tercer integrante de este trío de agitadores es Vito Quiles, trabajador del canal de Alvise Pérez. En 2024, miles de personas se concentraron frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova para pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los denominados 'protocolos de la vergüenza' en las residencias de mayores durante la pandemia. Entre los manifestantes estaba Violeta, una mujer con una discapacidad del 75% a la que el agitador ultra Vito Quiles, que ya trabajaba para el canal de Negre, trató de ridiculizar para desautorizar la protesta contra Ayuso.

Durante la entrevista, Quiles preguntó y repreguntó a Violeta por cuestiones que no sabía contestar, ante lo que ella dudó y titubeó. El resultado fue un vídeo difundido por el propio agitador ultra en sus redes sociales con miles de interacciones de sus seguidores burlándose de Violeta.

Además de esta causa, Quiles está envuelto en cuatro procedimientos judiciales. Uno por un delito de revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; otro por mofarse de Violeta, una mujer con una discapacidad del 75%, en una manifestación contra Ayuso; un tercero por estafa al colarse en los trenes de Renfe y, por último, un delito de injurias y calumnias efectuadas contra el secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez.

Un fenómeno que no se entendería en la colaboración del Partido Popular, puesto que varias administraciones gobernadas por el PP, como los ayuntamientos de Alcobendas (Madrid) o Calviá (Mallorca) o la Xunta de Galicia en el último mandato de Alberto Núñez Feijóo dieron fondos públicos a Negre. Además, Vito Quiles participó en el acto de cierre de campaña del PP en las últimas elecciones en Aragón.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Fachalandia: cara al troll' en atresplayer.

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