El papa León XIV recibe el alta hospitalaria tras ser operado de un cáncer de pulmón

Los detalles Tras cinco de días de hospitalización, el pontífice regresará al Vaticano a primera hora de la tarde y "mañana rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales".

El papa León XIV ha sido dado de alta este sábado del Hospital Gemelli de Roma tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar. Según la oficina de prensa del Vaticano, después de realizarle análisis de sangre y una radiografía de tórax, el equipo médico determinó que el pontífice estaba en condiciones de regresar al Vaticano. La operación, realizada el 13 de octubre, consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía vídeoasistida. El procedimiento fue exitoso y sin complicaciones, permitiendo que el papa, de 71 años, recupere su autonomía. Mañana rezará el ángelus desde el Vaticano.

El papa León XIV ha recibido el alta hospitalaria este sábado y abandonará a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar (un tipo de cáncer), según ha informado la oficina de prensa del Vaticano.

"Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", indica la comunicación del equipo médico difundida por la Santa Sede. Tras cinco de días de hospitalización, el pontífice regresará al Vaticano a primera hora de la tarde y "mañana rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales".

Las últimas informaciones de este viernes mostraban una "mejoría constante" en el cuarto día de hospitalización del pontífice, de 71 años, que ya contaba con una "completa autonomía", según informó el Vaticano, de la mano de los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

Cinco días tras la operación

El religioso se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indicaba el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especificó que la intervención del pontífice duró aproximadamente 90 minutos.

El comunicado tras la operación añadió que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones". Tras la intervención, el papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta, según agrega la nota.

León XIV ingresó este mismo martes en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local (11:00 GMT) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El pasado domingo, tras el rezo del ángelus, el papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo. "El tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana", indicó entonces en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Este viernes, el Vaticano divulgó las primeras fotografías del papa tras la operación, unas imágenes donde se le ve, con aparente buen aspecto, oficiando misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna. Durante la misma jornada, se conoció que el papa mantuvo una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo: León XIV expresó al mandatario su profunda preocupación por la grave crisis humanitaria de Oleshki, en la región de Jersón y reclamó la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria a esa zona.

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