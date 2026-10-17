El dueño de un restaurante de Pedraza admite por qué cobraba el agua del grifo: "Es una forma de disuadir a la gente"

Equipo de Investigación viajaba en 2023 a Pedraza (Segovia) para entrevistar al dueño de un restaurante que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo a sus clientes a 4,50 euros."Nunca se cobró", se defendía el hostelero, a pesar de reconocer que en la carta sí que aparecía el precio.

Desde julio de 2022, los bares y restaurantes están obligados a ofrecer agua del grifo gratis a sus clientes. Sin embargo, Equipo de Investigación comprobó en 2023 que algunos establecimientos seguían incluyendo este cobro en sus cartas.

El programa se desplazó hasta Pedraza, en Segovia, para entrevistar al propietario de un restaurante que había sido inspeccionado tras las quejas de varios consumidores por cobrar 4,50 euros por el agua del grifo. El hostelero negó haberla cobrado, aunque reconoció que el precio aparecía reflejado en la carta.

Durante la entrevista, la reportera le recordó las numerosas críticas recibidas por esta práctica, que algunos clientes consideraban un abuso. El dueño respondió que muchas personas opinaban sin conocer la situación y terminó admitiendo el motivo por el que figuraba ese importe: "Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".

El restaurador también defendió su postura alegando que no recomendaba beber agua del grifo en la localidad. "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien", explicó.

Según relató, la inspección llegó después de una denuncia relacionada con este asunto. Tras la intervención, Turismo le pidió retirar el precio de la carta, algo que aseguró haber hecho: "Quitado está".

En su lugar, el establecimiento ofrecía agua filtrada y embotellada en el propio restaurante, que anunciaba como "agua km.0". El propietario explicaba que el proceso de microfiltrado eliminaba tierras, barros y olores, y que la vendía a 2,75 euros.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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