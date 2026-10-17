El hombre acusado de irse sin pagar el bautizo de su hijo se defiende: "Me pidió una barbaridad de dinero"

Equipo de Investigación localizó en 2023 al hombre denunciado por haberse ido sin pagar en el bautizo de su hijo en un restaurante gallego. Así se defendió en este vídeo.

Equipo de Investigación localizó en 2023 al hombre denunciado por abandonar sin pagar el banquete del bautizo de su hijo en un restaurante gallego. En una entrevista ante las cámaras del programa, ofreció su versión de lo ocurrido y cuestionó tanto el importe reclamado como la comida que, según él, se sirvió durante la celebración.

Antes de hablar con él, los reporteros contactaron con su mujer, que aseguró desconocer lo sucedido. Finalmente, el hombre accedió a ser entrevistado en presencia de su abogado para explicar su postura sobre el multitudinario 'simpa'.

El denunciado afirmó que, cuando contrató el restaurante, había acordado pagar una cantidad por el servicio, pero sostuvo que las condiciones no contemplaban una celebración para 200 personas. La propietaria del establecimiento, por su parte, cuestionó esa versión y aseguró que no se había alcanzado esa cifra de asistentes.

"Yo nunca negué que si hay que pagar una cantidad pequeña, pero la barbaridad de dinero que me pidió...", declaró el hombre, que también negó la descripción del menú ofrecida por la hostelera. Según su testimonio, durante el banquete se sirvió fiambre.

Además, rechazó que su intención hubiera sido marcharse sin pagar y utilizó la fianza que había entregado como argumento para defenderse: "Si la intención era no pagar, no pagaba nada", concluyó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.

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