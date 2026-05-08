De hombres con pasamontañas a niños caminando de la mano: la patrulla ciudadana como actividad compartida en un barrio de Sevilla

Equipo de Investigación tiene la oportunidad de ver cómo opera una patrulla ciudadana en un céntrico barrio de Sevilla. También cómo surge la tensión cuando uno de los vecinos muestra su disconformidad: "Has venido a reventar esto".

Equipo de Investigación se traslada hasta un céntrico barrio de Sevilla donde el mensaje de las patrullas ciudadanas ha calado. Una treintena de vecinos se organiza por turnos para recorrer las calles, sobre todo en busca de gorrillas: "Lo único que les decimos: 'Mira, aquí no pueden estar", afirman.

En sus actuaciones miden lo que dicen y su forma de intervenir. Saben que están al límite de la legalidad. Un vecino asegura que, a pesar de ser un grupo tan grande, su presencia no es intimidatoria para los gorrillas: "Intimidar me intimida a mi, cuando yo aparco mi coche y me obliga, entre comillas, a darle dinero para aparcar", sostiene.

La patrulla no solo recorre el barrio, también se presenta como una actividad compartida, donde se puede ver incluso niños caminando de la mano con la patrulla.

Cuando cae la noche, la patrulla hace un relevo. Sin embargo, no todos los vecinos comparten estas patrullas. "Al final perseguirnos unos a otros y estará persiguiendo a las partes en una situación más vulnerables del barrio", comenta un vecino, que sostiene que a este tipo de personas "habrá que ayudarlas para que puedan salir de esa situación".

"Has venido a reventar esto", le responde uno de los miembros de la patrulla, mientras otro le agarra del hombro y se lo lleva: "No hay que pelear delante de la gente", afirma. El hombre, sin embargo, apunta a un chico "tapado mirándome con mala cara".

Se trata de un hombre con pasamontañas que asegura que no están haciendo "nada malo", pero que justifica llevar la cara tapada porque "hace frío, coño" y está "malo".

Cuando el programa pregunta si en las primeras patrullas salió gente con pasamontañas, piden a los reporteros que se vayan: "Disculpad pero no quieren que sigáis grabando. Se ha votado".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Patrullas ciudadanas' en atresplayer.