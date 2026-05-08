Un expolicía y abogado advierte sobre las patrullas ciudadanas: "Se puede acabar interpretando que es una organización criminal"

"Tomarnos la justicia por nuestra mano tiene las consecuencias que tiene", afirma Xavier Salla, expolicía y abogado, que en este vídeo analiza la otra cara de las patrullas ciudadanas y la fina línea que separa la disuasión y la estigmatización.

Equipo de Investigación acompaña a una patrulla ciudadana que va a la caza de carteristas en el centro de Madrid. Además lo graban todo en vídeos que no solo documentan, también difunden sin filtro, mostrando los rostros y con mensajes llamativos.

Muchos de los comentarios de estos vídeos tienen un tono racista y violento. "¿Porqué sigue con dientes?", "Es lo que se merece, patearlo" o "Leña al moro amigos" son algunos de ellos.

En tres años, más de 800.000 personas siguen sus publicaciones. Xavier Salla, expolicía y abogado, apunta que este tipo de organizaciones "no cuentan con un marco legal que regule su actividad. Se mueven en zonas grises".

Lo que empieza como vigilancia vecinal, puede terminar cruzando una línea. "De colaborar con la Policía a organizarse como patrullas ciudadanas y ponerse en marcha, según qué actividades acaben llevando a efecto, se puede incluso acabar interpretando que es un grupo o una organización criminal", afirma el experto, que advierte: "Tomarnos la justicia por nuestra mano tiene las consecuencias que tiene".

Al analizar algunas intervenciones, señala que hay momentos en los que se pasa "de una disuasión a una intimidación". También al señalamiento a quienes pueden "acabar siendo víctima de una paliza". Por ello concluye que "no se puede hacer este tipo de difusiones" y que "criminalizar a la inmigración ilegal es un recurso fácil y populista".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Patrullas ciudadanas' en atresplayer.