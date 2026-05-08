Habla la madre del menor agredido en Torre Pacheco: "No somos nadie para hacer patrullas ni pegar palizas al vecino"

Kesia Barranco, madre del menor agredido durante los disturbios en Torre Pacheco, recuerda la paliza que recibió y asegura que, después de todo aquello, "está metido en un bucle totalmente desmotivado".

Dos días después de la agresión a un hombre en Torre Pacheco, el Ayuntamiento convocó una manifestación contra la violencia, pero entre los asistentes hay también personas llegadas de fuera del municipio que la revientan con consignas racistas. Se producen persecuciones y un grupo corre detrás de un adolescente del pueblo que participaba en la concentración pacíficamente.

Equipo de Investigación consigue hablar con Kesia Barranco, la madre del menor agredido en lo que, recuerda, fue llamada "la cacería al magrebí".

Kesia explica que actualmente su hijo "está metido en un bucle totalmente desmotivado": "Un chico que era totalmente deportista, que le gustaba el fútbol, le gustaban las motos, le gustaba salir, estar con sus amigos, se recorría el pueblo entero, ha pasado a reducirse a su calle, su habitación y poco más", señala.

Esta madre afirma que "los que le dieron la brutal paliza también viven aquí", lo que hace que su hijo no se sienta seguro: "Podrían haberlo matado".

Kesia analiza las imágenes del altercado donde a su hijo le increpan con todo tipo de insultos racistas y asegura que el agitador Roberto Vaquero "reivindicaba la paliza a mi hijo a manos de él y de sus seguidores". Por todo ello, manda un mensaje rotundo: "No somos nadie para hacer ni patrullas ni pegar palizas al vecino ni al otro. Para mí, ese pensamiento es muy retrógrado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Patrullas ciudadanas' en atresplayer.