Equipo de Investigación localiza al padre de los jóvenes implicados en la paliza a un menor en Torre Pacheco: "Ni son racistas ni nada"

"Ellos tienen amigos marroquís", defiende Antonio, cuyos hijos, vecinos de Torre Pacheco, participaron en la paliza a un joven de la localidad durante los disturbios. Supone que se arrepienten de aquello.

Entre los investigados por la brutal paliza a un joven menor de edad durante los disturbios en Torre Pacheco hay vecinos del pueblo.

Equipo de Investigación habla con Antonio, cuyos hijos estuvieron implicados en la agresión al joven, vecino de la localidad. Asegura que aquel julio de 2025 "el pueblo se levantó y se enfrentó a los moros. Fueron a defender su pueblo, su país".

Sin embargo, asegura que ha trabajado en el campo y ha "llevado una furgoneta llena de marroquís", con los que, reconoce, "no he tenido problemas con ninguno".

De este modo, supone que sus hijos están arrepentidos de todo lo que ocurrió: "Ellos tienen amigos marroquís, ni son racistas ni son nada. Sobre las redes sociales, o eso, se manifestaron y ya está".

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