Un machete de 33 centímetros y 49 días en prisión: el pasado delictivo de Roberto Vaquero, el agitador que promueve las patrullas ciudadanas

"Es una persona que bajo una especie de piel de cordero, vemos a un auténtico lobo", afirma el periodista Miguel Ángel Campos, que en este vídeo recuerda el pasado delictivo del creador de contenido y líder de Frente Obrero.

Las patrullas ciudadanas surgen como iniciativa vecinal, pero no tardan en salir de los barrios para incorporarse al discurso político. En este contexto surge la figura de Roberto Vaquero.

Guillermo Fernández, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III, explica que se trata del líder un partido político, 'Frente Obrero', que además es creador de contenido. Así se presentó a las elecciones europeas de 2024, como un "patriota revolucionario" con "una posición muy crítica sobre la inmigración y una reivindicación de fronteras cerradas, sobre todo para la inmigración que proviene de ciertos países".

Sin embargo, su formación obtiene un resultado pírrico. No obstante, apunta el experto, Vaquero "no vive de ser el líder de Frente Obrero, vive de ser un personaje público en las redes", donde el destinatario principal de sus mensajes es la generación Z, los más jóvenes.

Tras el fracaso en las urnas, refuerza su presencia en Internet y sitúa las patrullas ciudadanas en el centro de su mensaje. Lo hace durante una de las mayores crisis recientes del país, la de la DANA de Valencia. "Frente Obrero usa esa catástrofe para ganar visibilidad, para hacer proselitismo", señala Guillermo.

El experto apunta que utiliza el lema de "solo el pueblo salva al pueblo" como "una forma de decir que las instituciones no funcionan y que la gente tiene que actuar por su cuenta". Así fomenta las patrullas ciudadanas, que en opinión de Guillermo "pueden degenerar bastante en una especie de barra libre para la intimidación o un cierto matonismo".

Los problemas con la justicia de Roberto Vaquero

En 2016, Roberto Vaquero fue detenido. Miguel Ángel Campos, periodista de Cadena Ser, explica que entonces era presidente del "auto denominado Partido Reconstrucción Comunista" al que "le fueron incautadas en los registros numerosas armas blancas. Estamos hablando de cuchillos lanzadores, de navajas desplegables, de machetes, de un hacha... ".

Años antes, señala Campos, Vaquero también fue identificado a las puertas de un pub con un machete de 33 centímetros, por lo que el Tribunal Supremo le condenó a un año y tres meses de cárcel por pertenencia a grupo criminal.

"Pasó 49 días en prisión provisional, en un régimen de aislamiento, y finalmente pudo salir tras el pago de una fianza", apunta el periodista, para el que Vaquero "es una persona que bajo una especie de piel de cordero, vemos a un auténtico lobo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Patrullas ciudadanas' en atresplayer.