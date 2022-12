Un hombre que vende 'Rivotril' en el mercado negro nos cita en un parque de Vallecas. El hombre dice que a él no le cuesta "nada" la caja de pastillas porque es "pensionista" y no tiene ingresos. "A mí me lo recetan porque tengo muchísima ansiedad, he sido toxicómano, he tomado metadona, y ya no tomo drogas, pero tengo muchísima ansiedad", señala.

En este sentido, el hombre afirma que el 'Rivotril' le "relaja", per que si lo mezcla con alcohol, se vuelve "loco, porque es una bomba explosiva". Sin embargo, prefiere vender el fármaco a consumirlo, ya que, según declara, prefiere "meter unas cuantas cosas a la nevera", y calmarse con el trankimazin que tiene en casa.

En lo referente a cómo realiza la transacción, el vendedor explica que hace una llamada telefónica y el comprador se presenta donde él le diga. Hay mucha gente comprando 'Rivotril'. Ahora mismo tengo a entre 10 o 15 compradores interesados", asegura, tras lo que queda con uno de ellos a las puertas de un centro comercial, unas imágenes que captan las cámaras de Equipo de Investigación y que puedes ver en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.