Shakira ha declarado esta mañana como investigada por fraude fiscal en la segunda causa abierta por un juzgado de Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Lo ha hecho desde Miami a través de videoconferencia.

La causa judicial arrancó tras una querella de la Fiscalía por dos delitos fiscales correspondientes al IRPF y el Impuesto de Patrimonio de 2018.

En noviembre, la defensa de la cantantellegó a un acuerdo de conformidad antes de juicio por, presuntamente, seis delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014.

La defensa de la cantante aceptó pagar multas por un importe de casi 7,8 millones de euros y así evitar tres años de cárcel impuestos por la Audiencia de Barcelona después de reconocer que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014.

Equipo de Investigación puso el foco en el caso en un programa de septiembre. Sin saberlo, los fotógrafos se convierten en un servicio de detectives al servicio de Hacienda. Los inspectores se sirven de sus fotografías para situar a la cantante en España.

"La primera foto que se le hizo a Shakira en Barcelona fue en agosto de 2010 grabando el videoclip de 'Loca'. Primero hizo que estaba patinando por el Paseo Marítimo y hubo un gran bullicio, la gente se volvió loca", explica Emilio Utrabo, paparazzi.

"Después vinieron 'Los Ángeles del Infierno', que eran parte del elenco y se la llevaron por Barcelona en las motos a dar un paseo y a seguir grabando. La última escena del día era bañándose en una fuente", añade.

Sobre Piqué, Emilio Utrabo recuerda lo ocurrido: "De repente, se me acerca una persona y me dice: '¿Sabes que Piqué está con Shakira todas las noches en un hotel?'. Pensé que no podía ser, pero al día siguiente me senté en un banco y tras casi una hora vi a Piqué saliendo por la puerta de atrás del hotel, se fue al aparcamiento, cogió el coche y se largó".

El fisco se fija en las relaciones de Shakira. En unas imágenes del 11 de enero de 2011, ella pasea por Barcelona junto a Antonio de la Rúa. El hijo del presidente argentino es su manager y pareja durante 11 años. Este mismo día confirman su ruptura.

Tras su separación, Antonio de la Rúa denuncia a la cantante. "Cuando Shakira y De la Rúa se separan, él interpone una demanda por valor de 100 millones de dólares por haber dejado su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a Shakira, a su carrera profesional", relata Álvaro Medina, periodista de Merca2.

"La demanda de De la Rúa se convierte en prueba clave para Hacienda. Esa demanda a Shakira la manda a un domicilio de Barcelona y las demandas se mandan a la residencia habitual", detalla el periodista.

*El contenido al que hace referencia la información sobre Equipo de Investigación forma parte de un programa de septiembre de 2023.