La hija del desaparecido Antonio Ruiz apunta a su pareja: "Le robó el oro a mi abuela"

El granadino, que desapareció sin dejar rastro en 2016, mantenía una relación con una mujer a la que se ha investigado pero sobre la que no recaen pruebas. Una de sus hijas, Isabel Ruiz, habla de todas sus sospechas en Equipo de Investigación.

Antonio Ruizdesapareció de Baza, Granada, en 2016, y diez años después se sigue sin saber nada de su paradero. Aunque sí se ha investigado. Su entonces pareja ha estado todos estos años en el ojo del huracán como sospechosa de esa desaparición, aunque

Equipo de Investigaciónhablaba en 2024 con una de sus hijas, Isabel Ruiz, que no duda en apuntar directamente a la que fuera su novia. La última prueba de vida de Antonio fue una visita médica en julio de 2016, ya que sufría graves problemas de salud. Desde entonces, no se sabe nada que él.

Su hija afirma que la pareja que tenía su padre en ese momento intentaba que no se acercasen a él. "Si nosotros íbamos a verlo a su casa, ella nos echaba radicalmente. Si nos veía por la calle, se cruzaban de acera. No quería que tuviera mi padre relación con ninguno de nosotros", denuncia la mujer.

Ante esta situación, su hermana decidió no invitar a la pareja de su padre a su boda algo que, al parecer, ella no se tomó nada bien: "Se lo tomó mal porque ese día le robó a mi padre el dinero que tenía en efectivo en su casa; incluso le robó el oro a mi abuela, que tuvo que ira denunciar a la comisaría de Baza, y allí recuperar su oro, que estaba en un compraventa".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

