"Hay gente que piensa que puede aparcar donde quiera": el alcalde de Tarifa, sobre el turismo de autocaravana

José Antonio Santos, primer edil de la localidad de España donde mas acampadas ilegales se producen, habla de la imposibilidad de crear zonas concretas para el turismo masivo de furgonetas camper. "El Ayuntamiento no puede montar una serie de áreas de autocaravanas para hacer un negocio contra los campings", espeta.

Tarifa se a convertido en ciudad sin ley para las autocaravanas y furgonetas camper. La localidad gaditana es la que más acampadas ilegales de caravanas de España. Cada año, se acumulan centenares de denuncias por estacionamientos indebidos y, de hecho, el municipio andaluz se llena de estos vehículos, aparcados en cualquier sitio, en cuanto empieza el buen tiempo.

Equipo de Investigaciónanalizaba el pasado mes de junio el auge de este tipo de turismo y no dudaba en hablar con al alcalde de Tarifa, José Antonio Santos. "El volumen de caravanas ha subido tanto que hay gente que piensa que puede aparcar donde quiera", señalaba.

Según explicaba, el Consistorio no cuenta con los recursos necesarios para "reorganizar todo ese tema". "No podemos organizar a toda esta gente que quiere aparcar en primera línea de playa, donde nos gustaría estar a todo el mundo", reconocía.

Por ello, recordaba que Tarifa tiene un área municipal para caravanas que cuenta con 300 plazas, un número insuficiente para hacer frente al volumen de demanda que hay. "El Ayuntamiento tampoco tiene que estar obligado a cubrirlas". sentenciaba.

Aunque lo cierto es que los reporteros del programa comprobaban que ese área estaba prácticamente vacía. "La mayoría de estas caravanas no entran allí. Tienen conciencia de que tienen su casa a cuestas y que pueden vivir donde les da la gana", sentenciaba.

A las críticas de los usuarios, que dicen evitar la zona de parking habilitada por sus malos servicios y calidad, el alcalde dice no dudaba en señalar a los numerosos campings de la zona. "Este municipio tiene seis alojamientos de camping fantásticos. El Ayuntamiento no puede montar una serie de áreas de autocaravanas para hacer un negocio, digamos recurrente, contra los campings".

