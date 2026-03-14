Habla un vecino del hombre acusado de hacer el mayor simpa de España: "No tenía muy buena fama"

Un vecino del hombre acusado de haberse ido sin pagar en el bautizo de su hijo explica que "no tenía muy buena fama". Y es que, según explica, se decía que los coches que vendía "no eran mucho de fiar".

En este reportaje de 2023, Equipo de Investigación analizó el mayor simpa de la historia de España. El que hizo un hombre tras irse sin pagar el bautizo de su hijo en un establecimiento gallego. El acusado contrató un gran banquete para el bautizo y, aunque había pagado previamente una fianza, el día del evento no pagó la cantidad que quedaba pendiente, según explicó la dueña del propio local.

En este vídeo, los reporteros de Equipo de Investigación fueron hasta Milladoiro, cerca de Santiago, donde la dueña del restaurante afectado explicó que el acusado exponía los vehículos de su negocio de coches usados.

"De vista sí me suena", afirmó uno de los vecinos de la zona en el vídeo que hay sobre estas líneas, donde otro de los vecinos explicó que el hombre "tenía varios coches aquí abajo de la rotonda" y que "no tenía muy buena fama". Según detalló el vecino, se decía que los coches que vendía el acusado "no eran mucho de fiar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: el país de los Simpas' en atresplayer.com.