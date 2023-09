Rubén Fernández Utrera, alias 'El Banano', fue condenado a cuatro años y medio de prisión, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

El joven estaba acusado de un delito de robo con violencia e intimidación con uso de instrumento peligroso, por el que pidieron una pena de tres años a seis meses y un día de prisión. También estaba acusado de un delito de tenencia ilícita de armas, por el que se solicitó la pena de un año de prisión.

'El Banano' forma parte del clan de 'Los Tontos', uno de los más conocidos de Pinos Puente, Granada. Su tío Antonio, 'El Tonto', tiene un mausoleo en el cementerio de la localidad.

Un equipo del programa se desplaza hasta allí y lo primero que percibe es que huele muchísimo a cánnabis. Al aproximarse hasta el clan de 'Los Tontos', que vive en una barriada de Pinos Puente, una mujer se muestra dispuesta a hablar.

"Yo marihuana no tengo, no sé a qué se dedica la gente, sé a qué me dedico yo. Cuando no tengo para comer, cojo un bolso, me meto en un supermercado y robo comida para mis niños porque soy una madre soltera", asegura.

Ella asegura desconocer al clan y a Rubén 'El Banano': "Yo me meto en mi casa y no salgo". Sin embargo, es una de las tías del joven.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2020 que laSexta vuelve a emitir este sábado.