"No se complicaron la vida, cogieron la misma foto": el duro golpe del espionaje industrial a una empresa española de juguetes

La falsificación de productos españoles por empresas asiáticas es un problema creciente. Una empresa alicantina de juguetes decidió regresar a fabricar en España para proteger sus creaciones tras sufrir copias masivas y plagios en China.

En este vídeo de Equipo de Investigación, el programa recupera su investigación sobre las falsificaciones y copias de productos españoles realizadas por empresas asiáticas. En concreto, abordan el tema de espionajes entre empresas y como cada una lleva sus propias tácticas para hacerlo.

Tras siete años fabricando en China, una empresa alicantina de juguetes decidió volver a producir la mayoría de sus componentes en España para evitar que sus productos sean copiados.

El director de I+D de la empresa cuenta a Equipo de Investigación que en los últimos años han sufrido copias de hasta "20 o 25 productos". Añade que uno de los plagios más llamativos ocurrió en China.

Se enteraron durante una feria anual de juguetes, cuando vieron en un stand de una empresa china un póster de más de dos metros con una foto de su hija sentada sobre uno de sus productos. "O sea, no se complicaron la vida: cogieron la misma foto que existía en nuestra web y la copiaron", relata.

