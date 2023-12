El programa Equipo de Investigación entrevista al exyerno de Esther Koplowitz, Juan Losada. ¿Cómo ha sido su relación con Esther tras el divorcio de su hija, Carmen Alcocer? "La separación produjo en Esther Koplowitz una sensación de desazón por ese amor propio, ese ego que desarrollan los entornos de poder cuando alguien se va, simplemente, por desavenencias personales", relata, como puede observarse en el vídeo superior.

"Casi nadie les dice que no, y sobre todo cuando se entremezclan poderes económicos", agrega Losada. "Cuando hablamos puramente de dinero, pues el dinero quiere dinero y eso implica poder, y el poder solo quiere poder", reflexiona. Sobre el tema de la herencia con el resto de hermanos, el exyerno de Esther asegura que "durante veintitantos años, los nombres de Ernesto, Carlos y Elena apenas fueron nombrados".

"Yo creo que ni Elena ni Carlos fueron mencionados apenas, salvo las últimas acciones judiciales que se han tomado para otorgarles el apellido y reclamar una parte de la herencia. Yo, sinceramente, no conozco esa historia", insiste. Sobre la posibilidad de que Carlos obtuviera una victoria judicial, reflexiona sobre la actitud que, a su juicio, tomarían las hermanas: "Si les cabe recurso agotarán la vía judicial al extremo, porque a nadie le gusta tener un hermano que tú consideras que no lo es o que no tiene derecho a una determinados bienes".