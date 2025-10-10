Habla Ana, la amiga que denunció la desaparición de Matilde: "A mí en ese hotel me robaron 300 euros, que son dos sueldos en Lombok"

Equipo de Investigación entrevista a Ana Jorba, quien estuvo con Matilde en el mismo hotel donde fue asesinada solo unas semanas antes de su crimen. Ella siempre tuvo claro que el asesinato lo había cometido alguno de sus trabajadores.

Unas semanas antes del asesinato de Matilde, ella y su amiga Ana estuvieron juntas un par de días en el hotel donde se cometió el crimen, en la isla de Lombok. "Tenía bastantes habitaciones, pero no se usaban. Yo creo que no tenía ningún mantenimiento. Cuando estuvimos nosotros, estamos casi solos. Había otra persona en la parte de atrás, pero no la vimos nunca", señala la mujer, quien fue la primera persona que denunció la desaparición de la exazafata.

Además, Ana señala que "el comedor no funcionaba", y que lo que ellas hacían era "pasar el día fuera" e ir a dormir. "A mí me robaron 300 euros cuando estábamos fuera, que allí es un dineral, como dos sueldos y decidimos denunciarlo", indica la amiga de Mati, quien tuvo "claro desde el principio que era alguien del hotel" el culpable de la desaparición de la española.

