La 'guerra' por las propinas llega al Tribunal Supremo: así es la sentencia que dicta cómo hay que repartirlas

Equipo de Investigación analiza con Sergio de Frutos, coordinador de Hotelería de CCOO, hasta dónde llegan los conflictos por el reparto de las propinas entre camareros y personal de cocina y analiza la sentencia del Supremo que ha marcado el camino.

El conflicto por las propinas entre los camareros y el personal de cocina ha llegado hasta los sindicatos. Una disputa que Sergio de Frutos, coordinador de Hotelería de CCOO Servicios, reconoce que es "imposible" que se pueda resolver y "la totalidad de una plantilla esté de acuerdo": "Aquí el reparto de la propina genera conflicto entre los trabajadores precisamente porque cuanto más cobran unos menos cobran otros", señala.

Sergio es camarero y entiende la posición de su gremio, si bien cree que los tiempos cambian y "no podemos pretender que discriminemos a determinados colectivos que aportan en la consecución de esa propina".

En otro hotel, los 85 trabajadores del departamento de restauración llevaron la lucha por las propinas hasta el Tribunal Supremo. El conflicto, explica Sergio, radicaba en el restaurante donde "había una parte de la plantilla que entendía que la propina era solo suya".

Finalmente, el fallo del juez determinaba que se debía proceder al pago de las propinas por partes iguales a todas las personas trabajadoras que prestan servicios en los departamentos de restauración del hotel, cafetería, restaurante, room service y cocina.

Sin embargo, el fallo no ha contribuido a que se solucione la cuestión. Algunos trabajadores afirman que siguen sin recibir propinas, entre ellos un trabajador del almacén que sostiene que "si yo no hago el reparto de los pedidos, entonces no se comería". Otro que trabaja en housekeeping (servicio de limpieza) asegura que solo le llega "un euro en nómina".

En el Palace sí hay acuerdo

En el hotel Palace sí han alcanzado un acuerdo. Un responsable de los trabajadores explica que les costó tres reuniones hacer un reglamento, "y la verdad que lo estamos llevando a cabo".

Un ingreso extra que los trabajadores pelean porque, apunta Sergio, "a día de hoy, como está la vida, es algo muy meritorio de conseguir".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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