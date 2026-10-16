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Esta noche, a partir de las 22:30

Hoy, Equipo de investigación sigue el rastro de 'El negocio de las propinas': ¿en manos de quién acaban?

Equipo de Investigación estrena un reportaje que pone el foco en las enormes cantidades de dinero que se mueven, quién las gestiona y las desigualdades que genera su reparto.

Hoy, Equipo de investigación sigue el rastro de 'El negocio de las propinas': ¿en manos de quién acaban?

Este viernes, a partir de las 22:30 horas en laSexta, Equipo de Investigación estrena en laSexta 'El negocio de las propinas', un reportaje que investiga las enormes cantidades que se mueven, quién las administra y los conflictos que provoca su reparto.

En Ibiza, una azafata de superyates asegura haber recibido 30.000 euros en propinas durante tres semanas de trabajo. Ante las cámaras muestra una nómina en la que figuran 6.325 euros en concepto de propinas, correspondientes, según explica, a una semana. Uno de los momentos más reveladores del reportaje se produce cuando Equipo de Investigación localiza al propietario de un restaurante señalado por una trabajadora. En Madrid, una camarera de piso relata que un cliente dejó 3.500 euros destinados a las trabajadoras y que aquel mes ella recibió apenas 40 céntimos en propinas.

Equipo de Investigación analiza los nuevos sistemas que incorporan porcentajes de propina sugerida en tickets y datáfonos. Mientras Hostelería de España defiende el carácter voluntario de estas cantidades, la asociación de consumidores ASUFIN cuestiona unos sistemas que, a su juicio, pueden inducir al cliente a pagar una propina que no había decidido dejar.

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