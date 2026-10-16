De 900 euros al mes a la nada: las dos caras de las propinas para los trabajadores de los hoteles de lujo

¿Por qué es importante? Equipo de Investigación reúne dos realidades diferentes de los trabajadores de los hoteles de lujo. Por un lado, un portero que complementa su sueldo con hasta 900 euros al mes en propinas y, por el otro, una camarera que, a pesar de recoger la propina del cliente, no ve un solo euro por trabajar a través de una ETT.

En la puerta de un hotel de lujo de Madrid un hombre reparte propinas a dos trabajadores, un gesto que se repite en varios alojamientos de alto standing de la capital.

Algunos de estos trabajadores aseguran a Equipo de Investigación que han llegado a recibir 300 euros en una sola propina, en el caso de uno de ellos por ayudar a un cliente que había perdido sus maletas.

En un mes bueno, ha llegado a recibir 900 euros en propinas: "Quieras o no para el tema del alquiler, gastos fijos ya tiras de eso y luego ya tiras de la nómina para tu día a día", explica este portero que asegura que, si no fuera por las propinas, no trabajaría ahí.

Propinas solo para algunos

En otro hotel de lujo de Madrid hay un sistema de reparto diferente. El trabajador de este establecimiento, donde una habitación supera los 1.000 euros por noche, cuenta que su salario medio está en torno a los 1.300 euros y otros 500 "con arduo trabajo".

En este hotel no todos participan de las propinas. Un cocinero asegura que él no la recibe, algo que considera que "está muy mal": "Debería ser compartida con todos los cocineros, con todo el mundo. Damos todo el servicio a todo el mundo juntos", afirma.

Un ayudante de camarero explica que en su caso gestionan las propinas compartiéndolas entre todos. Más sorprendente es el caso de una camarera, que a pesar de recibir la propina directamente del cliente, no recibe un solo euro porque trabaja a través de una empresa de trabajo temporal, algo que le parece "injusto", pero que asume como "la norma".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.