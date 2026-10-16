José Antonio Amate, inspector de Trabajo y Seguridad Social, sobre las propinas: "Todo lo que se abone de una forma que no deje rastro, tienes que declararlo"

Mientras un capitán de yates de lujo confiesa a Equipo de Investigación que las propinas que reciben "es todo en B y no se declara", José Antonio Amate, inspector de Trabajo y Seguridad Social, recuerda que estos ingresos deben informarse a Hacienda.

Equipo de Investigación contacta con un profesional del sector de los yates de lujo en Ibiza, donde se mueven propinas de miles de euros, un capitán que nos pide que ocultemos su identidad.

"Me encantaría ayudarte, pero estoy hablando con todos los capis que conozco y todos coinciden que son cosas de las que no podemos hablar porque Hacienda está detrás de todo esto", afirma el capitán que asegura que "no interesa que se sepa las cifras que ganamos porque al final todo esto es en B y no se declara y hace años que están intentando meter mano en esto".

Los reporteros preguntan sobre esto a José Antonio Amate, inspector de Trabajo y Seguridad Social, que recuerda: "Todo lo que se abone de una forma que no deje rastro, para que se entere Hacienda tienes que declararlo".

El experto explica que todo lo que se abona en metálico, en este caso las propinas, "o lo declaras tú o está ahí un inspector de Hacienda infiltrado, que puede enterarse o nunca se va a enterar".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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