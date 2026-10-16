¿A dónde van las propinas de los riders? "Que de 280 pedidos solo seis me den propinas me parece poco"

Equipo de Investigación habla con varios riders que denuncian la falta de transparencia sobre las propinas que reciben a través de las aplicaciones: "Una vez yo hice un pedido, me tocó a mí mismo, me di propina y no me llegó".

Las propinas son un incentivo para los riders, pero algunos denuncian que no pueden comprobar cuánto reciben. Uno de ellos afirma que aparecen en su nómina, si bien "el plus baja un poquito y suben las propinas. Es decir, compensa con tal de pagarle a uno siempre casi lo mismo". "Es una lucha que no podemos ganar", comenta.

En una de sus nóminas muestra cómo aparecen 280 pedidos registrados, si bien hay un dato que no le termina de encajar: "Que de esos 280, solo seis me den propinas me parece poco".

Por ello, ha optado por poner un mensaje en su perfil: "Si desea darme una propina, le agradecería que pudiera ser efectivo, ya que hay mucho pájaro en el alambre".

Luis Andrés lleva nueve años trabajando como repartidor y asegura que en su sistema no existe ninguna opción que le permita consultar cuándo un cliente le da propina y de qué cuantía, hasta el punto de que nunca sabe cuánto va a cobrar cada mes.

Según su última nómina, ha recibido 39,55 euros en propinas, cuando ha realizado 460 entregas. Una cantidad que considera "improbable". De hecho, él mismo ha hecho la prueba: "Una vez yo pedí un pedido y me tocó a mí mismo y me di propina y no me llegó". Desde la empresa le aseguraron que se trataba de un fallo informático.

Durante uno de sus repartos, los reporteros comprueban cómo el cliente le da una propina en efectivo, "porque creo que por la aplicación va a otra parte", comenta.

Luis y otros repartidores han reclamado a su empresa información detallada de las propinas y aseguran que el siguiente paso será ir a Inspección de Trabajo para "intentar hacer que respeten la transparencia".

José Antonio Amate, inspector de Trabajo y Seguridad Social, explica que en estos casos "la empresa tiene que informar al trabajador de esas cantidades" y que debe haber un registro de todas las propinas al que pueda tener acceso el trabajador.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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