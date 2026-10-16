Como un Batmóvil en la vida real: así es el nuevo megadeportivo eléctrico de Elon Musk capaz de volar y de trepar por las paredes

Sí, pero... A pesar de parecer sacado de la ciencia ficción, tanto el uso como la legalidad de su uso en la vía urbana están en entredicho. Su creación, gracias a la unión de fuerzas de Tesla y de SpaceX.

El nuevo megadeportivo eléctrico de Elon Musk, presentado ante 200.000 espectadores, ha generado gran expectación. Aunque parece sacado de la ciencia ficción, es completamente real. Este coche, resultado de la colaboración entre Tesla y SpaceX, puede realizar hazañas impresionantes como trepar paredes y girar en el aire gracias a diez cañones de aire comprimido. Sin embargo, su uso y legalidad en vías públicas son inciertos. El Roadster puede acelerar de cero a 100 km/h en un segundo y su precio inicial podría superar los 200.000 dólares. Se espera que su producción comience en 2028, retrasándose respecto a lo prometido.

No, no es Inteligencia Artificial. Aunque lo parezca no está creado por ordenador. Es de verdad. Es total y absolutamente real. Es el nuevo megadeportivo eléctrico de Elon Musk. De un magnate que ha estado como un niño con un juguete nuevo mientras su nuevo super coche se presentaba a lo grande ante 200.000 espectadores.

Porque es como ver el Batmóvil. Porque el vehículo es capaz de trepar por una pared, de ir boca abajo por una carretera del revés y, claro está, de girar sobre sí mismo y aterrizar sobre sus cuatro ruedas como si nada.

Así es el nuevo cochazo del multimillonario. Uno que es capaz de volar gracias a diez cañones de aire comprimido creado gracias a la unión de fuerzas de Tesla y de SpaceX. Así se ha diseñado este Roadster, con una tecnología más propia del espacio que, eso sí, podría tener ciertos problemas en el mundo urbano.

Y es que aunque Musk ha logrado algo que hasta ahora parecía única y exclusivamente de la ciencia ficción, tanto su uso como su legalidad en vías públicas no están del todo claros.

Por supuesto, el coche corre. Corre de tal forma que es capaz de acelerar de cero a 100 kilómetros por hora en apenas un segundo y, aunque no hay cifra oficial, el modelo Roadster de 2017 partía de los 200.000 dólares.

Es la nueva generación del deportivo. Una que prevé iniciar su producción en 2028 con algo más de retraso de lo prometido con anterioridad... cuando hace nueve años el propio Musk dijo que lo estaban "fabricando".

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