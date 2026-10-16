Un camarero desvela el reparto de propinas 'por puntos' en su hotel: "Tenía un jefe que pagaba el alquiler solo con el bote"

"Si un ayudante de camarero recibe 150 euros, el camarero recibe 300, el jefe 600, el segundo jefe de bar 1.200 y el que sigue más arriba recibe 1.400", explica un camarero, que denuncia el injusto sistema de reparto de propinas que beneficia a los jefes y perjudica a "los que se rompen la cara trabajando".

Un camarero acepta contar a Equipo de Investigación cómo funciona el reparto de las propinas en el hotel en el que trabaja. Pide que se oculte su identidad.

Según este hombre, el hotel tiene establecido un reparto por puntos "según el cargo que tengas". De este modo, si un ayudante de camarero recibe 150 euros, el camarero recibe 300, el jefe 600, el segundo jefe de bar 1.200 y "el que sigue más arriba recibe 1.400".

El camarero también cuestiona la gestión del bote. Explica que llegó a preguntar a Hacienda cómo se hacía porque, en un mes normal, pueden hacer 17.500 euros de bote y "no va a ningún lado". En su caso, quería que "por lo menos algo se reflejase en la nómina".

Este hombre recuerda que uno de sus superiores "pagaba el alquiler nada más con el bote. Calculé que era entre 900 y 1.200 y lo pagaba con eso y tenía el sueldo libre". En cambio, señala, "los ayudantes, que son los que se rompen la cara trabajando, nunca ven nada de ese porcentaje".

También asegura que reclamar esta situación tuvo consecuencias: "Me dijo un compañero una vez: 'A ti te putean porque te pusiste a meterte con lo de las propinas'". De hecho, sostiene que el hotel incluso llegó a sancionarle "por no ir a trabajar mis dos días libres".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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