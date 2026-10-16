Adiós a un verano interminable: avisos naranjas en el Mediterráneo por la DANA 'Adam' y bajón de de más de diez grados en el norte

¿Qué podemos esperar? En zonas de la Comunitat Valenciana se esperan acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado con un aviso naranja que podría subir a rojo. Desde la Generalitat se ha pedido "precaución máxima".

A mediados de octubre, el verano finalmente llega a su fin en España, con un descenso notable de las temperaturas, especialmente en el norte, y la llegada de intensas lluvias en el Mediterráneo. Una DANA de alto impacto, denominada 'Adam', afectará a Catalunya, la Comunitat Valenciana y Baleares, con lluvias que podrían acumular hasta 300 litros por metro cuadrado en Levante. La Generalitat Valenciana ha emitido un aviso de "precaución máxima" ante el temporal, y AEMET ha calificado la situación de "muy adversa". Se recomienda a la población mantenerse informada y evitar zonas inundables.

Por fin, a mediados de octubre, se puede decir que este verano se acaba. Que se acaba de verdad. Que toca decir adiós a temperaturas más propias de otros meses que del pleno mes de otoño. Pero sí, es lo que va a suceder en los próximos días en España, con bajadas de temperatura generalizadas de diez grados que podrían incluso más en zonas del norte.

Y, también, con la llegada de las lluvias. De intensas lluvias en la zona del Mediterráneo con una DANA de alto impacto llamada 'Adam' que va a dejarse notar en Catalunya, Comunitat Valenciana y Baleares.

Será sobre todo el domingo y el lunes cuando esto suceda, con avisos ya activos para la primera de las dos jornadas en las tres comunidades y con acumulados esperados de hasta 300 litros por metro cuadrado en zonas del Levante.

Ante esto, el aviso subiría a rojo y toca estar pendiente a los móviles ante posibles Es-Alert que lleguen alertando a la población.

El Consell de la Generalitat Valenciana, tras las previsiones meteorológicas, ha pedido "precaución máxima" debido al temporal de lluvias intensas que se prevén durante el fin de semana.

AEMET ha advertido de una situación "muy adversa" para el domingo, por lo que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha recomendado a los municipios y organismos con competencias en la gestión de emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita los próximos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Miguel Barrachina, portavoz del Govern, ha reiterado su petición de "responsabilidad y prudencia" a la población, pidiendo especialmente que se informen antes de coger sus coches y evitar zonas inundables.

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