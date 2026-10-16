Un hostelero habla de las desorbitadas propinas que se reparten en Ibiza: "Puede ser hasta cuatro veces mayor que su salario"

Equipo de Investigación se traslada hasta Ibiza, donde cada temporada se reparten millones de euros en propinas. Allí un hostelero y una camarera hablan sobre cómo las propinas marcan la diferencia para los trabajadores de la isla.

En España hay un lugar donde se reparten cada temporada millones de euros en propinas: Ibiza. Carlos Alario, copropietario de 'La Casa del Mar', afirma haber trabajado en uno de los beach clubs más reconocidos y famosos de la isla y haber visto "propinas de 20.000, de 30.000 euros" por un evento de día completo.

De hecho, Carlos considera que si no fuera por las propinas la gente no vendría a trabajar a Ibiza: "Dentro de la hostelería es un plus principal y primordial", afirma el hostelero, hasta el punto de que asegura conocer sitios de ocio nocturno donde "la propina puede ser hasta cuatro veces mayor que su salario".

Emiliana Axel trabaja en Ibiza y muestra cómo es un domingo de propina. Esta mujer compagina dos trabajos en Ibiza. De día, trabaja como camarera de piso en un hotel y de noche prepara cócteles en un restaurante.

Explica que lo normal suele ser dejar un 15 por ciento de propina, si bien ha habido casos sorprendentes, como el de un famoso que le dejó 150 euros.

En su caso, guardan las propinas en un bote y luego las reparten en un sobre con el nombre de cada trabajador. La cuantía, explica, depende de los turistas que van y del ritmo de la semana. En esta ocasión, ha ganado más de 200 euros en una semana: "Hacen la diferencia", comenta Emilia, que apunta que en Ibiza "los alquileres son costosos y con la propina lo puedes cubrir".

Respecto a si van incluidas las propinas en la nómina, señala que "van a parte" y que los jefes se mantienen al margen.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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