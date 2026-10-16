Un informe del CNI confirma que Marruecos era "consciente" del peligro de la entrada masiva en Ceuta y optó por una "actuación pasiva"

Los detalles El texto en cuestión habla de una "aceleración muy significativa" del volumen de publicaciones en redes que llamaban "a entrar en la ciudad de manera irregular". Ante esto, se emitió a los servicios de inteligencia de Marruecos una "alerta urgente" un día antes de la llegada masiva de personas.

Un informe del CNI revela que el 29 de julio de 2026, un día antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, se alertó a los servicios de inteligencia marroquíes sobre convocatorias de asalto a la ciudad. Se identificaron grupos de WhatsApp y Facebook con 180.000 seguidores, acelerándose las publicaciones en redes sociales como TikTok e Instagram. Los mensajes instaban a una entrada masiva, aprovechando las celebraciones de la Fiesta del Trono. Las autoridades marroquíes conocían la situación, pero priorizaron la seguridad de la fiesta. La falta de medidas efectivas permitió el ingreso masivo, comenzando con nadadores a las 8:00 y alcanzando su pico a las 11:00. El CNI informó del riesgo al jefe de Gabinete de la Delegación de Gobierno en Ceuta el 29 de julio.

Un informe del CNI ha confirmado que el 29 de julio de 2026, un día antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, se emitió a los servicios de inteligencia marroquíes una "alerta urgente" sobre las convocatorias de asalto a la ciudad autónoma de España. Para ello, proporcionaron información de los grupos de WhatsApp y de Facebook más activos. El número total de seguidores de ambos grupos de Facebook, identificados como 'Ceuta Fnideq' y 'Hraga Ceuta', es de unas 180.000 personas.

Fue ese día cuando se observa una "aceleración muy significativa" del volumen de publicaciones en ciertas redes sociales que llaman "a entrar en Ceuta "de manera irregular". El proceso se viraliza y amplifica a través de otras plataformas, como TikTok o Instagram.

Los primeros mensajes en cuestión van inicialmente dirigidos a movilizar "nadadores" y pasa a convertirse en pocas horas en "una convocatoria de entrada masiva". El CNI identifica "llamamientos" para un asalto masivo por tierra y mar a Ceuta, superando la dinámica usual de convocatorias para entrar a nado.

Además, los mensajes señalan que el "momento más adecuado" para el intento es a las 20:00 del 30 de julio, aprovechando las celebraciones de la Fiesta del Trono de Marruecos. Se exponía que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían ocupadas.

"Marruecos lo conocía con detalle"

En el informe, el CNI expone que las autoridades marroquíes "conocían con detalle" la existencia de estas convocatorias. "Los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales de Marruecos eran absolutamente conocedoras de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares", cuentan.

La situación, impulsada por los mensajes en redes, provocó que numerosos grupos de migrantes se aproximasen el 30 de julio al litoral fronterizo, registrándose incluso atascos en las carreteras por la afluencia de gente en sus vehículos. El texto afirma que la Gendarmería Real estableció controles que "resultaron insuficientes" para contener lo que estaba sucediendo en las inmediaciones de Ceuta.

En el informe, además, se habla de "insuficiencia e ineficacia del dispositivo de seguridad marroquí", con sus autoridades dando prioridad a "asegurar que los fastos de la Fiesta del Trono transcurrieran sin incidentes por encima de evitar una entrada masiva a Ceuta". "Son conscientes de que no cuentan con el refuerzo necesario y optan por una actitud pasiva, evitando el uso de la fuerza", señalan.

"Actitud muy pasiva" de Marruecos

"Solo se comenzaron a aplicar medidas más contundentes, como detenciones, traslados al interior y uso de medios disuasorios cuando ya se había producido el pico de entradas por tierra y mar", exponen.

Fue a eso de las ocho de la mañana cuando los primeros nadadores llegaron a Ceuta, en una afluencia mayor de lo normal aumentada por el rumor de que la frontera estaba abierta y la difusión de imágenes de una "puerta abierta hacia Ceuta". El flujo masivo de entrada se produjo en torno a las 11:00, cuando el despliegue de Marruecos estaba "muy limitado" en términos de medios dedicados a contener una avalancha humana. "Las unidades desplegadas mantuvieron una actitud muy pasiva", insiste el CNI.

"Alto riesgo de asaltos inminentes"

Ante todo esto, además, el CNI confirma que se informó del "alto riesgo de asaltos inminentes a la frontera" al jefe de Gabinete de la Delegación de Gobierno en Ceuta tanto por mensajes de WhatsApp como con una llamada "a las 21:34" del 29 de julio.

"En la conversación, el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta solicita una valoración de los efectos que podría haber en la ciudad", dicen, afirmando que aportaron "verbalmente un primer análisis del impacto previsible en la seguridad ceutí".

Además, indican que el jefe de Gabinete de la Delegación de Gobierno les transmite la "coincidencia" del partido que iba a disputar Marruecos al día siguiente, aportando que podría suponer "un riesgo añadido" y que cabía la opción de que al finalizar se "generase un momento de tensión".

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