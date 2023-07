A pesar de que verter agua contaminada está penado con hasta dos años de prisión, hay quien desafía la legalidad sin importarle la naturaleza, como reflejó Equipo de Investigación en un programa de 2019.

Los reporteros grabaron cómo es el interior de una desaladora ilegal que termina contaminando sin parar con sus residuos. Además, Isabel Rubio, portavoz del Pacto por el Mar Menor, enseñó cómo se aprecia a simple vista que la espuma del mar es diferente por la presencia de elementos artificiales.

"La espuma no me gusta nada, tiene color y espesor que no se corresponden con la que deja cuando hace viento, que es menos espesa y de un color más blanco", explica la experta.

Además, enseña imágenes de cómo eran los fondos marinos hace unos años y lamenta que la situación haya cambiado radicalmente. "El fitoplácton se alimenta de los nitratos y se reproduce de una manera tremenda. Al reproducirse tantísimo, el agua se pone oscura. Los rayos de sol no pueden entrar al fondo y las praderas de vegetales marinos que hay en el fondo desaparecen", subraya.

En el verano de 2016 estuvo la playa cerrada durante seis días y las aguas contaminadas pueden amenazar al turismo, que es una fuente de ingresos que garantiza el 11% del PIB de la zona.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.